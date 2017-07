OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a célébré la diversité du Canada à l’occasion du 150e anniversaire du pays, mais il a aussi reconnu les tensions avec les peuples autochtones et a souligné la nécessité de se réconcilier avec eux.

Devant les nombreux Canadiens réunis sous la pluie sur la colline du Parlement, M. Trudeau a proclamé que le Canada «renaissait» pour cette occasion.

L’esprit était à la fête même si la pluie s’est abattue sur la capitale nationale une bonne partie de la journée.

Après le discours du premier ministre, le chanteur et le guitariste du groupe irlandais, U2, Bono et The Edge, ont fait une apparition.

«Quand d’autres divisent, vos bras sont grand ouverts», a déclaré Bono en français, avant de jouer une version acoustique de son succès, «One».

En plus du premier ministre Trudeau et de sa famille, le prince Charles et la duchesse de Cornwall étaient présents aux festivités.

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, avait donné le coup d’envoi aux célébrations.

Elle était précédée par la cantatrice québécoise, Marie-Josée Lord, qui avait entonné l’hymne royal du Canada, «Dieu protège la Reine», et l’hymne national, «Ô Canada».

Les chanteuses Buffy Ste-Marie, Marie-Mai, et Laurence Nerbonne, ont également offert une prestation.

Même le président des États-Unis, Donald Trump, s’est mis de la partie. Sur Twitter, il a souhaité un bon anniversaire aux Canadiens et à son «nouvel ami», Justin Trudeau.