Après s’être adressé aux Canadiens sur la colline du Parlement, le prince de Galles s’est ensuite dirigé vers le Centre national des arts (CNA) pour inaugurer la nouvelle entrée et le nouvel atrium de l’endroit.

Les gens étaient très nombreux dans la rue, à l’arrivée du prince Charles, qui a pris le temps de saluer la foule et de serrer quelques mains.

Il a ensuite foulé un tapis rouge avant de se diriger à l’intérieur où la cérémonie d’inauguration a eu lieu, animée par l’acteur canadien Colm Feore.

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly et le président et chef de la direction du CNA, Peter Herrndorg, ont notamment pris la parole, devant les invités et le prince de Galles.

La grande cérémonie d’inauguration s’est aussi faite en présence du gouverneur général du Canada, David Johnston.

Cette inauguration marquait aussi la fin de la première phase du renouvellement architectural du Centre national des arts. Le projet de plus de 110,5 millions, soit le plus important investissement du gouvernement canadien dans une infrastructure culturelle, a permis la création d’une nouvelle entrée et d’un nouvel atrium.

À la suite des discours de quelques dignitaires, la coupe du ruban inaugural a été faite, alors qu’en plus du prince Charles et de quelques autres invités, 150 personnes ont pris part à ce geste officiel inaugurant l’endroit. Il s’agissait d’employés du CNA de PCL Constructors, qui travaillent depuis 18 mois à ce projet, mais aussi des artistes comme Gregory Charles, de la chanteuse Dione Taylor et d’Alexander Shelley.

Le prince de Galles a ensuite pu visiter les lieux et regarder des performances, avant de quitter pour sa prochaine visite, à Shopify.

Soulignant ce moment de fierté, le président et chef de la direction a aussi évoqué cette ouverture comme un «beau cadeau aux artistes canadiens.»

Rappelons que des investissements additionnels ont été annoncés en 2016. Un montant de 114,9M$ servira à renouveler les équipements de production des salles du CNA. Le tout sera terminé pour le 50e anniversaire du CNA en 2019.

Les gens peuvent désormais visiter les lieux.