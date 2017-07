Jean Chrétien était tout sourire à l’inauguration du nouveau Musée du premier ministre Jean Chrétien: Le Canada dans le monde, fraîchement déménagé sous la tour de la Cité de l’énergie.

Accompagné de sa conjointe Aline Chrétien, l’ex-premier ministre du Canada a déambulé dans ce musée remis au goût du jour, qui regroupe près de 400 cadeaux protocolaires reçus au fil du temps.

«C’est une qualité d’exposition très relevée, personnellement ça me rappelle plusieurs moments de ma carrière qui me sont précieux», a indiqué Jean Chrétien. «En fait, tout le monde parle de mes cadeaux, mais c’est injuste parce que la majorité ont été présentés à Aline, pas à moi. (…) Quand on revenait de voyage, au 24 Sussex, on mettait ça sur la table de ping-pong et on marquait d’où ça venait.»

Cette exposition, rappelons-le, met en valeur le rôle du Canada sur la scène internationale de 1993 à 2003 à cette époque où le pays était dirigé par le Shawiniganais Jean Chrétien. Elle aborde quatre thèmes, soit la diplomatie, le commerce international, la paix et la sécurité ainsi que le développement international. Il comprend aussi une section sur la première dame, une reconstitution du bureau du premier ministre et un reportage sur le rôle du Canada sur la scène mondiale.

Le transfert de l’exposition, auparavant située à Espace Shawinigan, la rend plus accessible aux visiteurs de la Cité de l’énergie. Le projet de 1,5M$ a pu voir le jour notamment grâce à une subvention fédérale de 600 000$. Les délais et les coûts ont été respectés pour ce chantier.