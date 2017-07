OTTAWA — Le gouvernement fédéral a nommé jeudi une ancienne directrice financière de la Banque Royale pour superviser la future Banque de l’infrastructure du Canada.

Janice Fukakusa a été choisie pour devenir la toute première présidente du conseil d’administration de cette nouvelle agence fédérale.

Mme Fukakusa avait pris sa retraite de la RBC en janvier, après y avoir passé 31 ans. Elle siège actuellement au conseil d’administration de nombreuses organisations d’affaires ou sans but lucratif, notamment Cineplex et la Princess Margaret Cancer Foundation, et elle préside le conseil des gouverneurs de l’Université Ryerson, à Toronto.

Elle participera maintenant au processus de sélection des autres administrateurs, mais aussi de la personne qui dirigera cette nouvelle Banque de l’infrastructure.

Le gouvernement libéral souhaite que la nouvelle agence soit bien en selle d’ici la fin de cette année, dans ses locaux de Toronto.

Ottawa envisage d’injecter 35 milliards $ dans cette banque, en espérant que le secteur privé triplera ou même quadruplera cette somme en investissant dans de vastes projets d’infrastructure.

Ces projets devront toutefois générer des revenus pour les investisseurs privés, ce qui se traduira pour le citoyen par des péages, des tarifs et autres frais d’utilisation.