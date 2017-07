VICTORIA — Le premier ministre désigné de la Colombie-Britannique, John Horgan, et ses ministres seront officiellement assermentés le 18 juillet.

La cérémonie à Victoria se tiendra presque trois semaines après que les néo-démocrates de M. Horgan et trois membres du Parti vert eurent soutiré le pouvoir aux libéraux de Christy Clark et mis fin à un règne de 16 ans.

Les néo-démocrates et les verts ont défait les libéraux dans un vote de défiance à l’Assemblée législative.

Aux élections en mai, les libéraux ont remporté 43 sièges sur les 87 que compte l’Assemblée législative, mais le Nouveau Parti démocratique, avec ses 41 sièges, et le Parti vert, avec trois sièges, ont conclu une entente pour chasser les libéraux et former un gouvernement minoritaire néo-démocrate.

Plus tôt cette semaine, M. Horgan a désigné trois politiciens d’expérience pour diriger son cercle rapproché de conseillers, incluant l’ex-haut fonctionnaire bien connu Don Wright et l’ancien conseiller municipal à Vancouver Geoff Meggs.