OTTAWA — A un an de la légalisation de la marijuana au pays, l’organisme Jeunesse sans drogue Canada vient de lancer une campagne nationale pour aider les parents à parler «adéquatement» de cannabis avec leurs enfants.

En collaboration avec Santé Canada et le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, Jeunesse sans drogue offre aux parents un guide pratique sur son site internet. Une publicité est également diffusée à la télévision et à la radio.

Alors que 10 pour cent des Canadiens de 25 ans et plus déclarent avoir consommé du cannabis au moins une fois au cours de la dernière année, le taux de consommation signalé par les jeunes de 15-19 ans est deux fois plus élevé, soit 21 pour cent, et trois fois plus élevé chez les 20-24 ans, à 30 pour cent.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la consommation par les adolescents au Canada vient au deuxième rang mondial.

Le directeur général de Jeunesse dans drogue Canada, Marc Paris, estime qu’il est essentiel de fournir un outil pratique aux parents à l’approche de la légalisation et de la réglementation.