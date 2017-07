KAMLOOPS, C.-B. — Les pompiers poursuivront leurs efforts, dimanche, en Colombie-Britannique, pour freiner l’avancée des dizaines d’incendies de forêt qui ont poussé des milliers de résidants à quitter leur domicile.

Le temps chaud et sec, accompagné de vents, persiste et complique la tâche des équipes d’urgence, tandis que les évacués suivent la situation avec une angoisse grandissante.

Le premier ministre désigné de la province, John Horgan, ira à leur rencontre, dimanche, à Kamloops, où il visitera également des centres d’opérations d’urgence cherchant à contenir cette crise qui, selon son équipe, s’aggrave.

L’état d’urgence a été décrété à l’échelle de la province, vendredi, après l’apparition de 173 nouveaux incendies de forêt. Le lendemain, une centaine d’autres se sont développés et les pompiers ont lutté contre au moins 183 incendies, pour la plupart hors de contrôle.

Les trois plus importants incendies s’étirent de 14 à 20 kilomètres carrés et ont forcé des évacuations à Ashcroft, Cache Creek, 100 Mile House, 105 Mile House, 108 Mile House, 150 Mile House et dans le secteur d’Alexis Creek.

Le district régional de Cariboo estime que jusqu’à 6000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer.

Le maire de Cache Creek, John Ranta, indique qu’entre son village et celui d’Ashcroft, les flammes ont détruit des dizaines de bâtiments, dont au moins cinq maisons, 30 maisons mobiles et deux hangars dans un aéroport régional.

Cliff Chapman, le responsable adjoint du Centre d’incendies de Kamloops, croit que la journée de samedi passera à l’histoire.

«Je travaille dans ce milieu depuis 17 ans, des équipes d’urgence jusqu’à où je suis maintenant, et j’ai jamais vécu une journée comme celle d’hier», a-t-il lancé.