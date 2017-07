OTTAWA — Le cinquième débat des candidats à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) se déroule mardi soir en Saskatchewan, une province où l’imposition par Ottawa d’une «tarification du carbone» passe difficilement la rampe.

Les quatre candidats toujours en lice pour remplacer Thomas Mulcair devraient sans doute discuter d’environnement au cours de ce cinquième débat, d’une série de huit, en vue du scrutin d’octobre au NPD. Il s’agit par ailleurs du seul débat à se tenir dans les Prairies.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, s’est opposé vigoureusement à l’initiative du gouvernement libéral fédéral, qui veut que les provinces fixent un prix aux émissions de gaz carbonique — par le biais d’une taxe ou d’une «bourse du carbone». M. Wall, du Parti saskatchewanais (centre droit), a même menacé de contester l’initiative fédérale devant les tribunaux.

Jagmeet Singh, l’un des candidats dans la course néo-démocrate fédérale, propose des cibles encore plus ambitieuses que celles des libéraux pour lutter contre les gaz à effet de serre. Son adversaire Charlie Angus, lui aussi de l’Ontario, plaide pour l’adoption de législations contraignantes afin d’atténuer le «bilan carbone».

On ignore encore la plateforme environnementale de Niki Ashton, du Manitoba, et celle de Guy Caron, du Québec. On sait déjà par ailleurs qu’ils sont fermement opposés au projet d’oléoduc Trans Mountain, entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, qui a obtenu le feu vert du gouvernement Trudeau en novembre 2016.

Lors du débat de mardi soir à Saskatoon, chaque candidat disposera d’une minute de présentation préliminaire, et pourra répondre ensuite pendant une minute à des questions soumises par les Canadiens sur le site du NPD. Ces réponses feront ensuite l’objet de débats entre tous les candidats, qui pourront par ailleurs poser deux questions directes à leurs adversaires.

Les prochains débats auront lieu à Victoria le 2 août, à Montréal le 27 août et à Vancouver le 10 septembre.