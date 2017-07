FREDERICTON — La mort d’un bénévole du Nouveau-Brunswick qui participait au sauvetage d’une baleine, lundi, a poussé une agence fédérale américaine à suspendre ce type d’opérations.

Chris Oliver, de l’Administration océanique et atmosphérique nationale (NOAA), a expliqué mercredi que la sécurité des sauveteurs est primordiale. L’agence suspend donc jusqu’à nouvel ordre toutes les opérations de sauvetage de grosses baleines qui seraient empêtrées dans des gréements de pêche, afin de réévaluer les protocoles d’intervention d’urgence.

Lundi dernier, Joe Howlett, de l’île Campobello, dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, est mort lorsque la baleine noire de l’Atlantique Nord qui venait d’être libérée d’un filet de pêche l’a accidentellement frappé en prenant le large. L’accident s’est produit dans le golfe du Saint-Laurent au large de Shippagan, dans la péninsule acadienne.

M. Howlett, un pêcheur de homard de 59 ans, était à bord d’un bateau de Pêches et Océans Canada. Il avait cofondé en 2002 l’Équipe de sauvetage des baleines de Campobello, et avait participé au sauvetage d’une vingtaine de baleines depuis.

Le ministre des Pêches et Océans, Dominic LeBlanc, a confirmé que M. Howlett accompagnait lundi une équipe d’agents de conservation fédéraux et de membres de la Garde côtière. Le ministre LeBlanc a rendu hommage à M. Howlett, «un membre irremplaçable de la communauté de sauvetage des baleines». Il a par ailleurs rappelé que ces opérations sont parfois risquées et que les baleines peuvent s’avérer imprévisibles.

La nouvelle de l’accident a fait le tour du monde dans les médias traditionnels et les messages de sympathie ont afflué sur les médias sociaux.

Selon le Fonds international pour le bien-être des animaux, près des deux tiers des baleines noires de l’Atlantique Nord ont eu à se dépêtrer avec des gréements de pêche commerciale, si l’on se fie aux cicatrices qu’ils en ont conservées.