MONTRÉAL — Transport 2000 changera de nom pour devenir Trajectoire Québec et ainsi refléter sa transition vers une organisation plus militante dont l’action se situe à l’échelle provinciale.

L’annonce en sera faite en septembre prochain, mais le président de l’organisme, François Pepin, a expliqué en entrevue avec La Presse canadienne qu’il n’y aura pas de changement de vocation.

Il a précisé que, depuis environ cinq ans, Transport 2000 oeuvre davantage à la mobilisation des citoyens pour qu’ils participent au développement du transport collectif dans leur localité.

De plus, l’organisme souhaite se détacher d’une image «montréalaise», une perception qui ne reflète pas le travail accompli en région, où la question du transport collectif est de plus en plus cruciale et où Transport 2000 a étendu ses antennes.

M. Pepin souligne que l’utilisation du transport collectif a augmenté d’environ 600 pour cent au cours des dix dernières années.

Cette situation est partiellement liée aux difficultés rencontrées dans le transport interurbain, où les entreprises privées ont abandonné certains secteurs, faute de rentabilité.

La mobilisation des acteurs locaux a ainsi mené à de nouvelles initiatives basées sur une variété de solutions impliquant des minibus, des taxis ou une collaboration avec les transporteurs interurbains privés.

Pour l’organisme, le transport en commun en région est une question de service public et ne doit pas être soumis à la loi du marché et aux impératifs de rentabilité.

François Pepin souligne cependant qu’il y a encore de nombreuses lacunes en région, certaines n’étant pas du tout desservies.

REM et ARTM: répondre aux besoins

Le futur «Trajectoire Québec» ne délaissera pas le dossier montréalais pour autant.

M. Pepin fait valoir que le regroupement des différents modes et organismes de transport collectif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sous l’égide de l’Autorité régionale de transport métropolitain sera un bienfait pour les usagers, puisque l’ARTM permettra d’implanter une vision globale et, surtout, d’uniformiser les pratiques, particulièrement en matière de titres et de tarifs.

Il salue également le projet de Réseau électrique métropolitain (REM), faisant valoir que celui-ci desservira la population de l’ouest de la CMM, qui fait figure d’enfant pauvre en matière de transport collectif, particulièrement dans le secteur nord-ouest, là où le transport en commun est le moins utilisé sur toute l’Île en raison de son inefficacité.

De plus, le lien entre l’aéroport et le centre-ville est attendu depuis de nombreuses années, tout comme la desserte de l’ouest de la Rive-Sud de Montréal par le pont Champlain, présentement assurée par la méthode archaïque d’installation manuelle de cônes qui sont, en plus, vulnérables aux vents forts.

L’organisme ne donne toutefois pas un chèque en blanc aux promoteurs du REM, reconnaissant que beaucoup de questions restent en suspens. M. Pepin promet d’ailleurs que le projet sera surveillé de près durant sa phase de préparation.