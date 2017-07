Une action en justice sera déposée mardi matin à la Cour fédérale afin de presser Ottawa à traiter de façon expéditive le dossier des «anges gardiens d’Edward Snowden» pour que ces derniers puissent être relocalisés, en sécurité, au Canada.

Pour les avocats canadiens qui représentent les trois familles qui ont hébergé à Hong Kong, en 2013, Edward Snowden, cet ancien employé de l’Agence nationale de sécurité des États-Unis qui a révélé l’espionnage massif effectué par les États-Unis, il est minuit moins une.

«Ces familles sont en danger. Elles pourraient être détenues à partir du 1er août, et si elles le sont, il est presque certain qu’on ne pourra plus les rapatrier», a déclaré Me Marc-André Séguin au cours d’une conférence de presse organisée à Ottawa, lundi.

La détention serait la première étape de leur déportation vers leurs pays d’origine, les Philippines et le Sri Lanka, où elles risquent de se faire emprisonner ou tuer.

En janvier dernier, des demandes de parrainage privé avaient été déposées par l’organisme sans but lucratif Pour les réfugiés, basé à Montréal. Le 8 mai, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Ahmed D. Hussen, s’était engagé à traiter de façon accélérée les demandes, avait rapporté l’organisme. Depuis, le consulat du Canada à Hong Kong a laissé savoir que ce n’était pas le cas. «Le délai de traitement régulier est de 52 mois», a laissé savoir Me Séguin.

L’existence et l’identité des «anges gardiens d’Edward Snowden» a été révélée à l’automne 2016, dans le film Snowden, du réalisateur Oliver Stone.

«On ne peut pas chercher à punir Edward Snowden en les punissant eux», a affirmé Me Séguin.

