La mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire apparaît dans une vidéo de la campagne Présentez-vous du gouvernement du Québec qui vise à d’inciter les citoyens à s’investir en politique municipale.

«Le milieu municipal, c’est s’occuper de notre monde», lance d’emblée Mme St-Hilaire, avant d’énumérer les nombreux défis et enjeux de la politique locale. Elle affirme avoir aimé son expérience comme mairesse de Longueuil et enjoint les femmes à prendre activement part à la vie politique. «Faites-vous confiance, vous êtes les élus de demain», termine-t-elle.

La campagne Présentez-vous s’adresse tout particulièrement aux femmes, avec le slogan «La vie municipale a besoin de femmes engagées».

«Je suis extrêmement fière et reconnaissante du chemin parcouru par les femmes au cours des dernières décennies, explique Caroline St-Hilaire à TC Media. Je remercie toutes celles qui ont ouvert la voie vers un monde plus juste et qui partagent cette volonté d’avancement et d’équité.»

À Longueuil, le conseil municipal est formé de huit femmes et huit hommes. La parité a été atteinte lors de l’élection de Josée Latendresse, en février 2016. Cette élection partielle avait été nécessaire à la suite du décès du conseiller Albert Beaudry.

Par ailleurs, quatre des cinq membres du comité exécutif de la Ville, dont la mairesse qui en est la présidente, sont des femmes.

«Ce n’est pas un hasard si Longueuil est la seule des 10 plus grandes villes du Québec à atteindre la parité hommes-femmes au sein de son conseil, rappelle Caroline St-Hilaire. En tant que mairesse, je considère qu’il est de mon devoir d’offrir aux citoyennes et aux citoyens de Longueuil une représentativité juste de toute notre communauté.»

Le monde municipal demeure majoritairement représenté par des hommes, alors que le Québec ne compte que 17,3% de mairesses, selon les chiffres de 2015 publiés dans un rapport du Conseil du statut de la femme.

Le document relève également que la proportion d’élues est la plus forte, soit 35%, dans les villes de 100 000 habitants et plus.

«L’objectif de la campagne Présentez-vous est d’inciter davantage de femmes à faire le saut en politique en plus de faire valoir l’importance des femmes dans les instances municipales, mentionne Mme St-Hilaire. Sans hésitation, j’ai accepté d’agir à titre d’ambassadrice de ce projet, car après huit ans d’implication dans le monde municipal, j’ai la conviction profonde qu’en misant sur la complémentarité de nos talents, nous sommes plus forts et qu’en travaillant ensemble, nous réussissons à construire des milieux de vie équitables, plus humains et plus affirmés.»

«J’encourage donc toutes les femmes à continuer de prendre leur place dans les instances décisionnelles, je les invite à oser!» conclut-elle.