EDMONTON — Les premiers ministres des provinces et territoires ont accueilli favorablement la politique d’affirmation du Québec, assure le premier ministre Philippe Couillard.

Celui-ci a profité d’un déjeuner avec ses homologues, mardi, au Conseil de la fédération, pour leur présenter sa proposition, «Québécois, notre façon d’être Canadiens», qui vise à créer les conditions favorables à la reprise d’éventuelles négociations constitutionnelles.

À terme, si le Québec obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982 et ainsi faire partie officiellement de la grande famille canadienne.

La proposition a été bien accueillie, a déclaré M. Couillard plus tard en point de presse, par des premiers ministres qui ont fait preuve «d’écoute active et positive». La présentation de la politique a été suivie d’une «bonne discussion», a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a pour sa part dit avoir manqué la présentation de mardi. Son homologue de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, s’est limité à des remarques très générales. Pour lui, le Canada est très «chanceux» d’avoir un premier ministre du Québec comme M. Couillard. Il est important de continuer à travailler pour que le Canada demeure un pays uni, a-t-il dit.

Les premiers ministres ont une journée particulièrement chargée. Ils s’entretiendront aussi avec l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton, au sujet de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

L’ambassadeur a dit ne pas être «surpris» des demandes des États-Unis. La renégociation de l’accord, qui s’annonce difficile, s’amorcera à la mi-août.

Mais déjà, les provinces envoient un message cohérent, s’est-il félicité. Nous sommes «extrêmement bien préparés», a-t-il ajouté, rejetant l’idée du premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, de commencer à rédiger une liste de sanctions potentielles si jamais les négociations avec les États-Unis s’embourbaient.

La négociation sera longue, a prédit M. Couillard, qui parle de «plusieurs années».

Le Québec défendra la gestion de l’offre en agriculture et l’exception culturelle, ce droit pour un pays d’exclure la culture des ententes commerciales car elle n’est pas une marchandise.