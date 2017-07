HALIFAX — Le premier ministre Justin Trudeau doit visiter un camp d’été pour enfants vendredi, en Nouvelle-Écosse.

Il est prévu que M. Trudeau s’arrête au camp de jour Out and About à Shelburne avant de se rendre au parc national Kejimkujik.

Puis le premier ministre doit se rendre à une réception organisée par le Club Laurier du Parti libéral au Musée des Beaux-Arts à Halifax.

Samedi, il doit participer au défilé de la fierté gaie à Halifax.

Il est devenu le premier ministre au pouvoir à prendre part au défilé lorsqu’il a marché aux côtés des autres participants à Toronto en 2016.