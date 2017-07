OTTAWA — Le taux d’infractions liées au cannabis a diminué l’an dernier au Canada. Selon Statistique Canada, il a chuté pour une cinquième année consécutive.

L’agence fédérale a révélé qu’environ 55 000 infractions liées au cannabis avaient été signalées à la police en 2016, soit 6000 de moins que l’année précédente. La majorité des infractions concernait la possession de cannabis.

L’Indice de gravité de la criminalité (IGC) déclarée par la police, qui mesure le volume et la gravité des crimes, a par ailleurs augmenté de 1 % en 2016 au Canada par rapport à l’année précédente. La hausse est principalement attribuable à une croissance du taux d’affaires de fraude.

L’indice a diminué dans sept provinces et territoires. Parmi les provinces, le Québec a continué d’afficher le plus bas taux de criminalité, soit 3247 pour 100 000 habitants.

Statistique Canada a observé que la distribution non consensuelle d’images intimes, qui constitue un crime relativement récent, prenait de l’ampleur. En 2016, la police a déclaré 815 affaires de distribution non consensuelle d’images intimes, comparativement à 340 en 2015. La croissance s’est concentrée au Québec et en Ontario. Le nombre d’affaires signalées a crû de 53 à 186 au Québec et de 114 à 286 en Ontario, selon l’agence fédérale.