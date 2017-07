MONTRÉAL — L’homme qui a perdu la vie à la suite d’une mauvaise chute sur le mont Royal, en fin de semaine à Montréal, était un chirurgien pédiatre américain qui venait d’être recruté par le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Shreyas Roy, âgé de 38 ans, serait tombé d’un escarpement, dans la nuit de dimanche, en marchant sur la montagne avec sa compagne Véronique, a relaté un collègue de Sainte-Justine, Michel Lallier, lui aussi chirurgien pédiatre.

M. Roy était né à New York puis avait vécu avec ses grands-parents en Inde entre l’âge de trois et dix ans. Il était ensuite revenu aux États-Unis, à Syracuse, dans l’État de New York, avant de faire ses études de médecine à l’Université McGill, à Montréal.

Michel Lallier a éclaté en sanglots en racontant que le docteur Roy souhaitait construire un hôpital dans l’État du Bihar, en Inde, où il avait grandi. Il a aussi rappelé que sa disparition laissait un grand vide au sein de la «famille de Sainte-Justine».

Le docteur Roy s’apprêtait à suivre un an de formation spécialisée à Chicago, pour étudier une technique particulière de chirurgie pédiatrique; il devait ensuite commencer à opérer à Sainte-Justine en juillet 2018.

Donald Doell, qui a été un confrère de classe de Shreyas Roy à McGill, a décrit le médecin comme un être très attachant, généreux et compréhensif, qui adorait le Canada et était prêt à bâtir sa vie à Montréal avec sa compagne Véronique.

«Il savait rassembler les gens et les inspirer, et il a pris une place très importante dans la vie de ceux qu’il a côtoyés», a estimé M. Doell.

La famille et les amis devaient se réunir mardi soir pour une veillée funèbre à Montréal; les funérailles auront lieu à Syracuse le 29 juillet, selon la notice nécrologique.