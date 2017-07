QUÉBEC — Les différentes formes d’économie de partage comme Uber ou Airbnb demeurent peu utilisées par la population québécoise, selon les données d’une enquête du CEFRIO.

Ainsi, au chapitre des services de transport collaboratif, l’étude révèle un taux d’utilisation encore relativement faible parmi les adultes québécois. Par exemple, seuls 6 pour cent des adultes dotés d’un téléphone intelligent disent avoir utilisé Uber au cours de la dernière année, avec une proportion plus élevée parmi les résidants de Montréal (10 pour cent) et les jeunes de 18 à 24 ans (21 pour cent).

Les services Communauto et AmigoExpress ont de leur côté présenté un taux d’utilisation de 2 pour cent parmi la population adulte québécoise.

Du côté de l’hébergement, l’enquête démontre également un faible taux d’adoption. Ainsi, cinq pour cent des adultes québécois disent avoir utilisé Airbnb au cours de la dernière année et seulement 1 pour cent ont dit avoir utilisé Couchsurfing.

Les résultats de l’enquête révèlent aussi que 4 pour cent des Québécois ont participé à un projet sur une plateforme de sociofinancement comme La Ruche, Kickstarter ou Indiegogo. La pratique est cependant plus populaire chez les personnes âgées de 25 à 34 ans et celles dont le revenu familial annuel varie de 80 000 $ à 100 000 $.

Popularité des médias sociaux

L’enquête du CEFRIO s’intéresse également à l’utilisation des médias sociaux par les Québécois.

Comme l’année dernière, la majorité des adultes québécois, soit 67 pour cent, ont un compte actif sur un ou plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter ou Snapchat.

Facebook continue d’ailleurs de gagner du terrain au Québec, où le site affiche un taux de pénétration de 64 pour cent, comparativement à 58 pour cent dans l’ensemble du Canada. En deuxième place, YouTube est utilisé par 57 pour cent des adultes québécois.

Facebook et YouTube attirent les internautes âgés jusqu’à 55 ans, tandis que Pinterest et LinkedIn sont plus populaires chez les 25-44 ans et Instagram et Snapchat, chez les 18-24 ans.