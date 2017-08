MONTRÉAL — La Fondation Jasmin Roy dévoilera mercredi les résultats d’un vaste sondage sur les communautés LGBT au Canada.

Le comédien Jasmin Roy qualifie cette enquête, réalisée par la maison CROP, d’«historique».

Les résultats établiront des comparaisons par province, par orientation sexuelle et par groupe d’âge afin de bien identifier les différences générationnelles au sein même des communautés LGBT et les particularités de certaines communautés culturelles.

Le but de ce sondage est de dégager les attentes et les besoins des communautés LGBT et de la nouvelle génération face à la société canadienne actuelle, afin de «nourrir» les réflexions des organismes et des instances gouvernementales.

Les gouvernements du Québec, du Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, notamment, ont participé financièrement à l’enquête, de même que des organisations comme la Banque Royale du Canada.

La Ville de Montréal a aussi octroyé 10 000 $ à la Fondation Jasmin Roy, car ce sondage s’inscrit dans les orientations de la Ville en matière de lutte à la discrimination, a déclaré le maire Denis Coderre. Montréal sera d’ailleurs l’hôte cette semaine de la Conférence nationale sur les droits des personnes LGBT, organisée par Fierté Canada.