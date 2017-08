OTTAWA — L’Office des transports du Canada (OTC) tiendra une audience publique afin de déterminer pourquoi des clients d’Air Transat ont été forcés de demeurer dans deux appareils immobilisés pendant des heures sur le tarmac de l’aéroport d’Ottawa, la semaine dernière.

Dans le cours de son enquête, l’Office a par ailleurs rendu publique la réponse d’Air Transat à sa «demande de justification» sur les événements du 31 juillet. Le transporteur soutient en substance qu’il n’y avait aucun moyen de faire sortir les passagers en toute sécurité.

Des orages violents à Montréal avaient forcé les pilotes de deux appareils d’Air Transat en provenance d’Europe à se diriger plutôt vers l’aéroport d’Ottawa. L’un des avions déroutés arrivait de Rome, l’autre de Bruxelles.

Les deux avions ont toutefois été immobilisés pendant plusieurs heures sur le tarmac, et les passagers ne pouvaient en sortir. Certains ont raconté qu’ils avaient manqué d’eau, que la chaleur était devenue accablante — le carburant a manqué et la climatisation s’est arrêtée —, et un passager s’est même résolu à composer le 9-1-1 pour demander de l’aide de l’extérieur.

Air Transat rejette le blâme sur l’administration aéroportuaire, qui aurait ignoré les demandes répétées du transporteur pour obtenir un approvisionnement en carburant afin de repartir au plus tôt vers Montréal.

L’audience de l’Office des transports se déroulera à Ottawa les 30 et 31 août. L’agence recueillera entretemps les témoignages des victimes de ces incidents. Les personnes et les organismes intéressés peuvent communiquer avec l’enquêteur de l’Office à l’adresse enquete-inquiry@otc-cta.gc.ca, ou en composant le 819 635-4108.

«Si l’OTC devait conclure qu’Air Transat n’a pas correctement appliqué les conditions applicables énoncées dans son tarif international, il pourrait exiger qu’elle indemnise les passagers pour toute dépense engagée, et ordonner au transporteur de prendre d’autres mesures correctives», indique l’agence fédérale. «Si l’OTC conclut également que ces conditions (énoncées dans son tarif international) ne sont pas raisonnables, il pourrait exiger qu’elles soient modifiées.»