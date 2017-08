OTTAWA — L’environnementaliste David Suzuki donne son appui à Charlie Angus dans la course à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD).

L’ex-animateur de l’émission «The Nature of Things» à la CBC et scientifique reconnu précise qu’il s’agit d’un appui personnel et qu’il n’engage pas la fondation qui porte son nom.

Dans une lettre envoyée lundi, David Suzuki souligne les qualités de rassembleur de Charlie Angus qui comprend que les questions environnementales, sociales et autochtones sont liées.

Il ne reste plus que trois jours pour le recrutement de nouveaux membres du parti. La date limite est le 17 août, soit un mois avant le début de la période de vote en ligne.

Quatre candidats aspirent à remplacer Thomas Mulcair à la tête du NPD. Les rivaux de Charlie Angus sont les députés fédéraux Niki Ashton et Guy Caron de même que le député provincial de l’Ontario Jagmeet Singh.

Le prochain débat est prévu à Montréal le 27 août. Le dévoilement du premier tour de scrutin est prévu au début du mois d’octobre.