OTTAWA — Des politiciens et des entreprises font face à de la pression pour se distancier du média controversé The Rebel relativement à sa couverture des manifestations explosives en Virginie en fin de semaine dernière.

Certains détracteurs affirment que le traitement par le site de nouvelles des violences à Charlottesville reflète son soutien persistant à l’extrême-droite.

Le cofondateur Ezra Levant a tenté d’éclipser ces critiques, mais ses efforts n’ont pas empêché l’un des autres fondateurs du média, Brian Lilley, de quitter l’organisation tard lundi.

Entre autres choses, M. Lilley s’est demandé ce que The Rebel faisait à un événement qu’il a décrit ni plus ni moins comme un «rassemblement suprémaciste blanc et antisémite».

La décision de M. Lilley a été saluée par certains partisans conservateurs, dont plusieurs sont sous pression pour désavouer le site de nouvelles, qui est perçu comme étant lié tant au parti conservateur en Alberta qu’au parti fédéral.

Doug Schweitzer, candidat à la direction du Parti progressiste-conservateur en Alberta, a parlé de The Rebel comme d’une nouvelle voix ayant désormais muté en une «plateforme pour l' »alt-right » et leurs amis nazis».

M. Schweitzer a appelé ses deux rivaux — Brian Jean et Jason Kenney — à critiquer le média à leur tour. Le directeur de campagne de M. Jean est actuellement inscrit comme l’un des membres du conseil d’administration de l’entreprise.

Hamish Marshall a aussi été le directeur de campagne du chef conservateur fédéral Andrew Scheer, mais M. Marshall n’a pas pu être joint pour commenter.