OTTAWA — Le député libéral Emmanuel Dubourg, né en Haïti, a été dépêché à Miami cette semaine dans le cadre de la stratégie du gouvernement fédéral pour endiguer le flot de ressortissants haïtiens qui traversent la frontière dans le but de demander le statut de réfugié au Canada.

Emmanuel Dubourg a été nommé la semaine dernière au sein d’un comité provincial-fédéral spécial créé pour faire face à l’arrivée de milliers de personnes — majoritairement des Haïtiens — à la frontière entre le Québec et les États-Unis depuis juillet.

Ils ont franchi la frontière de façon irrégulière pour demander l’asile au Canada parce qu’ils craignent des modifications à la politique d’immigration des États-Unis qui risquent d’entraîner une hausse du nombre de déportations en direction d’Haïti. Des informations erronées qui circulent sur les médias sociaux au sujet des politiques canadiennes d’immigration auraient aussi contribué au mouvement.

Cet élan inattendu a nécessité la création de camps temporaires le long de la frontière canado-américaine. Les agents des services frontaliers et de l’immigration travaillent sans relâche afin de traiter tous les dossiers.

Le gouvernement tente parallèlement de freiner le flot de demandeurs d’asile, et c’est dans ce cadre que le député Emmanuel Dubourg a été envoyé à Miami, où vit une importante communauté haïtienne.

M. Dubourg parle créole et entretient des liens étroits avec la diaspora haïtienne. À Miami, il aura notamment pour tâche d’accorder des entrevues aux médias et d’organiser des rencontres pour rectifier les informations erronées concernant les politiques canadiennes d’immigration et d’accueil de réfugiés.