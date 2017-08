QUÉBEC — Le français au Québec se porte bien, selon trois artisans de la Charte de la langue française, présents vendredi à la cérémonie soulignant les 40 ans de cette pièce législative appelée communément loi 101.

Ceux-ci ont toutefois insisté sur l’importance pour le gouvernement Couillard de rester «vigilant», car la charte est un symbole «aussi fort que fragile», selon eux.

Si le français est aujourd’hui la langue d’usage au travail pour 82 pour cent des Québécois, il n’en reste pas moins que la situation dans les entreprises de 50 employés et plus est «catastrophique», a affirmé David Payne, un des artisans de la charte.

«C’est un peu la catastrophe à ce moment-ci parce que d’abord ils ne comprennent pas (…) à savoir qu’après 50 employés il va falloir avoir un programme de francisation, c’est dur ça pour les entreprises, mais c’est essentiel», a-t-il dit en mêlée de presse.

Adoptée le 26 août 1977 par le gouvernement de René Lévesque, la loi 101 venait faire du français la langue de l’État et de la loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.

Vendredi, le ministre de la Culture, Luc Fortin, s’est engagé à poursuivre avec «détermination» la valorisation de la langue française. Il a ajouté n’avoir aucunement l’intention de rouvrir la loi pour la renforcir.

Selon le président-directeur général de l’Office québécois de la langue française (OQLF), Robert Vézina, la proportion de personnes de langue maternelle anglaise connaissant le français a augmenté de 37 pour cent à 69,5 pour cent entre 1971 et 2016. Quant à la proportion de personnes de langue maternelle tierce connaissant le français, elle est passée de 47 pour cent à 76,8 pour cent au cours de la même période.

De plus, la fréquentation de l’école française par les jeunes allophones a augmenté de façon fulgurante au Québec, passant de 14,6 pour cent en 1971 à près de 90 pour cent en 2015, a-t-il dit.

Par ailleurs, le Bloc québécois a salué vendredi tout ce que la loi 101 a permis d’accomplir au Québec, tout en soulignant qu’elle a été grugée petit à petit au cours des années.

La formation politique fédérale a organisé une grande tournée de consultations — et de mobilisation envers la langue française — pour faire le point sur la situation.

La première a eu lieu vendredi à Montréal, à la veille de l’anniversaire officiel de la mesure législative.

Pourquoi cette consultation? Parce qu’après 40 ans, le français n’est toujours pas la langue commune au Québec, a lancé Mario Beaulieu, député bloquiste à l’origine de cette initiative, lors de son allocution vendredi matin.

Le Bloc québécois milite pour que la Charte de la langue française soit renforcée. La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, estime que la Cour suprême du Canada, au cours des années, l’a amputée de pans importants par ses jugements, et que ses dispositions initiales doivent être réintégrées.