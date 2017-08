MONTRÉAL — À l’aube des élections municipales qui se tiendront cet automne, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) entame une campagne de sensibilisation auprès des candidats et partis politiques.

L’APCHQ veut conscientiser les futurs élus à l’importance du secteur de l’habitation et aux enjeux du secteur.

L’Association fera donc parvenir aux partis politiques inscrits ainsi qu’aux cabinets des maires, dans une cinquantaine de municipalités, un dépliant promouvant le développement résidentiel et l’accès à la propriété.

Le vice-président Développement stratégique et Communications à l’APCHQ, François-William Simard, souhaite que le dossier de l’habitation soit non seulement retenu dans les programmes des partis, mais qu’il soit au coeur de la campagne électorale et des débats.

L’Association affirme que peu d’industries peuvent se vanter d’avoir autant d’impact dans une municipalité, le secteur de l’habitation représentant 7 % du PIB du Québec et générant plus de 172 000 emplois. De plus, selon l’APCHQ, 42 pour cent de la hausse des revenus fonciers municipaux est étroitement liée à la croissance du parc immobilier résidentiel.

Dans sa campagne de sensibilisation, l’APCHQ suggèrera plusieurs propositions telles que la mise en place d’un guichet unique pour les projets de développement, l’introduction d’un allègement réglementaire, et des mesures incitatives à la rénovation et à l’adaptation des logements.