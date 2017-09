MONTRÉAL — La consommation du cannabis et les conséquences qui peuvent s’ensuivre dans les milieux de travail méritent une attention particulière du gouvernement, avertissent syndicats et patrons.

Tant la FTQ — la plus grande centrale syndicale du Québec — que la Fédération des chambres de commerce du Québec ont abordé cet aspect, jeudi, dans le cadre des consultations que mène le gouvernement du Québec sur les répercussions de la légalisation du cannabis, annoncée par le gouvernement fédéral.

La FTQ, par exemple, craint que les employeurs généralisent les tests de dépistage aléatoires et adoptent des politiques de tolérance zéro, ce qui, selon elle, empiéterait trop sur la vie privée des travailleurs.

La Fédération des chambres de commerce du Québec parle d’une situation «intenable» pour les employeurs. Elle s’inquiète des répercussions sur la productivité des travailleurs et des risques accrus d’accidents du travail.

Des consultations ont déjà eu lieu à Rimouski, Québec, Saguenay, Trois-Rivières et Granby. Jeudi et vendredi, elles ont lieu à Montréal et mardi à Gatineau.