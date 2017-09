La compagnie TransCanada a fait savoir jeudi qu’elle suspendait pour 30 jours sa demande pour le projet Énergie-Est qui est actuellement sous étude par l’Office national de l’énergie (ONÉ).

Dans un communiqué, la compagnie sise à Calgary dit qu’elle «évaluera attentivement» son projet à cause des changements annoncé par l’ONÉ dans son processus d’analyse des projets.

L’organisme fédéral a annoncé le mois dernier qu’elle examinerait notamment les émissions de gaz à effet de serre émis par la transformation du pétrole brut qui circulerait depuis l’Alberta jusqu’aux Maritimes dans le nouvel oléoduc.

«Nous pourrons comprendre comment ces changements affectent les coûts, l’échéancier et la viabilité de notre projet», poursuit-on. TransCanada évoque même la possibilité que le projet Énergie-Est soit abandonné. On tente de rassurer les investisseurs que «si le projet devait tomber», cela n’affecterait pas le rendement de l’entreprise et n’aurait aucun impact sur le fait que les investisseurs revoient leur argent.

L’oléoduc de 4500 kilomètres doit acheminer 1,1 million de barils de pétrole par jour des sables bitumineux de l’Alberta et de la Saskatchewan jusqu’au Nouveau-Brunswick, en passant donc par le Québec et l’Ontario. Le pétrole est destiné aux raffineries de l’est du pays, mais aussi aux marchés d’exportation, à partir du port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

L’annonce de TransCanada concerne aussi l’application projet Eastern Mainline, une conduite de 279 kilomètres qui serait vouée au transport de gaz naturel. Les propositions d’Eastern Mainline et d’Énergie Est ont été soumises ensemble puisque, si elles se concrétisent, un gazoduc préexistant serait converti en oléoduc.

Le processus d’audiences publiques de l’ONÉ sur le projet d’oléoduc Énergie Est avait déraillé il y a un an lorsqu’on a appris que deux membres de la commission avaient rencontré en privé l’ex-premier ministre Jean Charest, qui était alors consultant pour le promoteur du projet, l’entreprise TransCanada, de Calgary. En janvier dernier, l’Office a décidé d’invalider toutes les décisions de l’ancien comité et de reprendre tout le processus depuis le début avec un nouveau comité.

avec La Presse Canadienne