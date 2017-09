Le procès des trois anciens employés de la compagnie ferroviaire Montreal Maine Atlantic (MMA) relativement à la tragédie de Lac-Mégantic survenue en juillet 2013 doit s’amorcer lundi par la sélection des jurés au palais de Justice de Sherbrooke.

Thomas Harding, Jean Demaître et Richard Labrie sont accusés de négligence criminelle ayant causé la mort. Tous trois ont plaidé non-coupable. Le jury devra être bilingue.

Le procès doit s’étendre du 11 septembre au 21 décembre.

Harding était le conducteur du train; Demaître était le directeur des activités ferroviaires à la MMA tandis que Labrie était le contrôleur ferroviaire responsable de la circulation des trains entre Farnham et Lac-Mégantic.

La MMA a été mise en accusation et a plaidé non coupable à des chefs similaires. Un procès distinct doit s’amorcer à une date ultérieure.

Dans la nuit du 6 juillet 2013, un convoi de pétrole brut américain stationné à Nantes s’est mis à dévaler une pente et s’est emballé avant de dérailler en plein coeur de Lac-Mégantic. L’explosion et le violent incendie ont fait 47 morts et détruit une partie du centre-ville, peu après minuit par une belle soirée d’été.

La tragédie a entraîné des centaines de millions de dollars en coûts de reconstruction et de nettoyage, de même que la faillite de la Montreal, Maine and Atlantic (MMA), l’entreprise qui détenait et exploitait la voie ferrée.