OTTAWA — L’ancien ministre fédéral et sénateur de la Nouvelle-Écosse Allan MacEachen est mort à l’âge de 96 ans.

La nouvelle a été annoncée tard mardi soir sur le compte Twitter de l’ancien premier ministre de l’Ontario et ex-député fédéral Bob Rae.

Allan MacEachen a été un ministre influent pendant quelques décennies au sein de gouvernements formés par le Parti libéral (PLC).

Il a d’abord été élu député de la circonscription d’Inverness-Richmond, en Nouvelle-Écosse, en 1953, à l’époque du gouvernement du premier ministre Louis Saint-Laurent.

Il a été ministre de la Santé et du Bien-être social dans les années 1960 lors de la création de l’assurance-maladie. Plus tard, en tant que ministre du Travail, Allan MacEachen a procédé à une réforme du Code du travail et a établi de nouvelles normes pour le salaire minimum.

Au cours de sa longue carrière politique, il a aussi été ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères.

Il a été nommé au Sénat en 1984; il y est resté jusqu’en 1996.