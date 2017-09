ROCKY MOUNTAIN HOUSE, Alb. — La Gendarmerie royale a déclenché une alerte Amber à Rocky Mountain House, en Alberta, où une fillette de trois ans aurait été enlevée.

La petite Rocklyn Abraham pèse 35 livres et mesure 0,6 mètre.

La fillette autochtone a des cheveux noirs qui lui descendent en bas des épaules et une frange. La dernière fois qu’on l’a aperçue, elle portait des pantalons noirs, une chemise mauve à carreau, un t-shirt blanc et des bas de couleurs orange et noir.

Elle aurait été enlevée dans la réserve de Bighorne, vers 17 h 00 vendredi.

La GRC croit que l’enfant est avec sa tante de 35 ans, April Abraham, et possiblement Brian Deschamps. L’homme de 33 ans a un tatouage du nom «April» sur son cou.

Ils seraient à bord d’une camionnette blanche.

Il est recommandé de ne pas approcher les suspects et de contacter les policiers si on les aperçoit.