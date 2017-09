Une vaste majorité de proches aidants sont favorables à ouvrir l’aide médicale à mourir aux personnes inaptes, révèle une étude dévoilée jeudi.

Selon les résultats d’un questionnaire auquel ont répondu 306 proches aidants, 91% d’entre eux croient qu’une personne inapte, au stade terminal de la maladie d’Alzheimer, devrait avoir droit à l’aide médicale à mourir si le patient a fait une demande anticipée écrite alors qu’elle était pleinement consciente.

Selon la loi québécoise actuelle, une personne doit être apte à prendre une décision éclairée jusqu’au tout dernier moment pour recevoir l’aide médicale à mourir.

La professeure à l’Université de Sherbooke et chercheuse au CIUSSS de l’Estrie, Gina Bravo, a présenté un cas fictif à ses répondants. «Le stade terminal est décrit comme celui où le médecin estime qu’il ne reste que quelques semaines à vivre, indique-t-elle. Elle est nourrie à la cuillère et manifeste de la souffrance que l’équipe soignante n’arrive pas à contrôler.» Près de 72% des répondants étaient favorables au recours à l’aide médicale à mourir dans le cas d’une demande répétée faite oralement aux proches ou au médecin.

Pas moins de 68% (50% en l’absence de demande écrite) des aidants étaient aussi favorables à élargir la loi dans le cas où un malade est à un stade avancé. «Elle vit en centre d’hébergement, ne peut plus prendre soin d’elle-même et ne reconnaît plus ses proches», explique Mme Bravo, qui soutient vouloir fournir «des données objectives au débat», sans prendre position.

L’avocat spécialisé en droit médical, Jean-Pierre Ménard, croit que cette étude est une «contribution importante», mais estime que les choix faits au moment de la rédaction de la loi permettent de «s’assurer qu’aucune personne vulnérable n’obtienne l’aide médicale à mourir, sans qu’elle ne l’ait fermement demandée». «L’aptitude à consentir trace à une ligne bien claire, une ligne rouge. Et c’est important dans notre société qu’on ne la franchisse pas», juge-t-il, alors qu’il avait été invité à réagir par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, qui a présenté les résultats de l’étude.

Plus de détails à venir