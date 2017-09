MONTRÉAL — L’hôtel montréalais Le Reine Elizabeth a rouvert la suite qui a accueilli le célèbre «bed-in» réalisé en 1969 par le couple d’artistes John Lennon et Yoko Ono.

L’hôtel de la chaîne Fairmount a réaménagé la suite dans le cadre des importantes rénovations qui ont eu lieu dans l’établissement au cours de la dernière année.

La suite 1742 comprend maintenant des installations interactives et des casques de réalité virtuelle présentant du matériel d’archives du séjour de huit jours des deux artistes.

L’hôtel a en outre collaboré avec une firme d’architecture et une agence artistique pour installer dans la suite des meubles et des oeuvres d’art inspirés tant par le «bed-in» que par la vie de l’ex-chanteur des Beatles et de sa femme.

Le «bed-in» pour la paix de John Lennon et de Yoko Ono s’est tenu du 26 mai au 2 juin 1969.

Les visiteurs qui réserveront la suite d’ici la fin de 2017 devront allonger 1969 $ par nuit, un clin d’oeil à l’année du «bed-in».