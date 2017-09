SAINT-JÉRÔME, Qc — L’homme de 41 ans qui a été à l’origine de la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec, il y a un peu moins de deux semaines, fera sa première apparition en Cour ce lundi au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le procureur de la Couronne au dossier, Me Steve Baribeau, a indiqué lundi matin que les médecins l’ont estimé apte à comparaître. L’homme avait été hospitalisé en Ontario à la suite d’une tentative de suicide subséquente à son arrestation.

Me Baribeau a qualifié la présence en Cour de l’accusé de «normale», en ce sens qu’il n’y aura aucune nouvelle accusation de portée contre lui.

Le juriste a précisé que la Couronne devrait prendre position d’ici un mois quant à d’éventuelles accusations en lien avec la mort du septuagénaire Yvon Lacasse.

L’homme est accusé du meurtre sans préméditation de son ex-conjointe.

Après la découverte du corps inerte de la femme dans leur résidence de Saint-Eustache, au nord de Montréal, une alerte Amber avait été lancée pour retrouver leur enfant de six ans.

L’accusé a été arrêté près d’un village de l’Est ontarien après une chasse à l’homme qui avait duré près de 24 heures et qui a couvert un énorme territoire; Saint-Eustache et Lachute dans les Laurentides, Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, Maniwaki en Outaouais et finalement en Ontario où il a été arrêté par des agents de la Police provinciale de l’Ontario dans la région de Renfrew.

L’enfant, retrouvé dans le véhicule conduit par son père, a d’abord été confié aux soins des services sociaux de l’Ontario. Il a depuis été remis aux soins de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec.

Afin de protéger l’identité de l’enfant, La Presse canadienne omet tout détail permettant de l’identifier, notamment le nom du père et celui de la mère.