OTTAWA — Le gouvernement fédéral ne reculera pas sur sa réforme fiscale, mais il est ouvert à y apporter des améliorations, a indiqué le ministre des Finances, Bill Morneau, jeudi.

Il défendait sa réforme devant le comité parlementaire des finances, ce qui a donné lieu à quelques échanges musclés avec le député conservateur Pierre Poilievre.

La réforme fiscale dévoilée en juillet soulève la controverse. Le ministre Morneau veut empêcher la création de sociétés privées dans le strict but d’économiser de l’impôt.

Cette pratique de plus en plus répandue permet aux entrepreneurs et à certains professionnels de fractionner leur revenu entre les membres de leur famille même si ceux-ci ne travaillent pas pour eux.

Les conservateurs accusent le gouvernement de cibler injustement les propriétaires de petites et moyennes entreprises, les agriculteurs et les médecins.

Bill Morneau a répété que le gouvernement veut plutôt créer un système d’imposition plus juste pour la classe moyenne en mettant fin à des avantages fiscaux qui bénéficient à un petit groupe de gens fortunés.

La consultation lancée par le gouvernement se termine la semaine prochaine.