OTTAWA — De plus en plus d’intervenants craignent que les négociateurs canadiens n’en fassent pas assez pour protéger les données personnelles des Canadiens face aux intérêts américains dans le cadre des négociations de la nouvelle mouture de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Des entreprises en technologie de l’information, ainsi que d’autres sources bien au fait de l’économie numérique, affirment que les négociateurs fédéraux semblaient mal préparés lors de la troisième ronde des négociations cette semaine quand les Américains ont proposé d’interdire le stockage d’informations délicates dans les installations informatiques en sol canadien.

Certains d’entre eux ont prévenu que les négociateurs canadiens s’étaient montrés peu fermes sur cet enjeu et qu’ils pourraient accepter les demandes des Américains afin d’obtenir des concessions sur d’autres sujets plus contentieux, dont le secteur automobile et l’agriculture.

Or, selon ces sources, céder aux demandes des Américains pour ouvrir la porte à la libre-circulation des données compromettrait non seulement les droits en matière de vie privée au pays, cela minerait la capacité des entreprises émergentes au Canada à concurrencer les autres sociétés dans l’économie numérique.

Ce qui est en jeu, c’est ladite «localisation des données», qui permettrait au gouvernement de protéger les informations personnelles des Canadiens — dont les dossiers médicaux et financiers — de l’intrusion américaine en les entreposant au Canada.

Le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, n’a pas répondu aux demandes de commentaires de La Presse canadienne.