MONTRÉAL — Plus d’un an après avoir lancé la campagne pour le salaire minimum à 15 $, le mouvement syndical et des groupes sociaux la relancent, avec, comme point culminant, une grande marche de «15 kilomètres pour le 15 $ le 15 octobre».

Et la campagne, qui durera toute une semaine, ne sera pas concentrée uniquement à Montréal. Diverses activités sont prévues à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et autres, soit des campagnes de publicité dans les abribus, des conférences, des remises de tracts, des soupes populaires et autres.

La campagne a effectivement porté certains fruits, jusqu’ici, puisque le gouvernement du Québec a haussé le salaire minimum de 50 cents, le 1er mai dernier, le faisant passer de 10,75 $ à 11,25 $, alors que les hausses précédentes avaient été bien moindres.

De même, à la FTQ, plusieurs syndicats ont réussi à obtenir le fameux salaire minimum de 15 $, notamment pour les préposés aux bénéficiaires dans plusieurs résidences privées pour personnes âgées, où les salaires étaient auparavant de 12 $ ou 13 $, a souligné le président de la FTQ, Daniel Boyer, au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, mercredi.

La FTQ et ses partenaires comptent aussi profiter de la campagne électorale qui aura cours en 2018 pour talonner le gouvernement sur cette question.