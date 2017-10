MONTRÉAL, Ont. — Les services de police du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec mèneront de vendredi à jeudi une opération nationale pour encourager un meilleur partage de la route.

Les policiers veulent sensibiliser les conducteurs à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance. Les piétons et les cyclistes doivent également adopter un comportement sécuritaire, rappellent-ils par voie de communiqué.

Les forces de l’ordre seront particulièrement présentes aux intersections, près des zones scolaires, près des hôpitaux et des centres pour personnes âgées.

Le nombre de collisions impliquant des piétons est généralement plus important durant les mois d’octobre à décembre, selon les services de police du Québec. Ils soupçonnent que cette situation soit attribuable à la diminution des heures de luminosité et à la conduite non adaptée aux conditions climatiques.

Les piétons et cyclistes représentent 20 pour cent des décès survenus sur les routes du Québec l’an dernier. On dénombre 71 victimes en 2016, comparativement à 54 l’année précédente.