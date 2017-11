Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

AFFAIRE OUELLET

Le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, devra trancher prochainement à savoir si oui ou non l’équipement technique fourni par l’institution aux députés (ordinateur, tablette, cellulaire) fait partie des «privilèges parlementaires», auquel cas l’UPAC n’aurait pas accès aux données qu’ils contiennent. L’affaire pourrait se retrouver devant les tribunaux.

TRUDEAU EN ASIE

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau s’envole lundi pour le Vietnam et les Philippines. Il devrait en profiter pour rencontrer son nouvel envoyé spécial auprès du Myanmar, Bob Rae, qui devrait lui faire un premier rapport sur ce qu’il a vu relativement à la situation des Rohinhyas.

BANQUE DU CANADA

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz prononce mardi un discours à la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal. L’événement se déroulera au Palais des congrès.

ZAMPINO

Sept personnes accusées de fraude, de corruption, de complot et d’abus de confiance, dont l’ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal Frank Zampino, relativement à un système de partage de contrats octroyés par la Ville de Montréal entre 2001 et 2009, comparaissent mercredi au palais de Justice de Montréal.

LEONARD COHEN

Plusieurs grands noms de la scène musicale anglophone, dont Elvis Costello, Lana Del Rey, Philip Glass, Sting, Patrick Watson et Coeur de pirate, participeront lundi à un concert-hommage au grand auteur-interprète montréalais Leonard Cohen, décédé en 2016, au centre Bell de Montréal.

FOOTBALL UNIVERSITAIRE

Pour la cinquième année consécutive, et pour la sixième fois en sept ans, la finale du football universitaire du Québec opposera les Carabins de l’Université de Montréal au Rouge et Or de l’Université Laval de Québec. La rencontre sera disputée samedi après-midi au stade TELUS à Québec.