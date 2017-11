MONTRÉAL — Une plus grande proportion des citoyens de Québec que de Montréal se sont déplacés pour aller voter aux élections municipales dimanche: le taux de participation à Québec a été de 50,7 pour cent, contre 42,46 pour cent à Montréal.

Mais dans les deux cas, il s’agit d’un taux plus faible qu’en 2013, lors de la dernière élection municipale.

À ce moment, 54,9 pour cent des électeurs de Québec étaient alors allés cocher le bulletin de vote, et à Montréal, 43,32 pour cent de la population s’était déplacée.

Dans la métropole, l’arrondissement d’Outremont est celui où les citoyens peuvent se targuer du taux de participation le plus élevé, avec 58,30 pour cent. Et ils ont été les moins nombreux à participer au scrutin municipal dans l’arrondissement de Ville-Marie avec un taux de 27,99 pour cent.

À Saguenay, 55,71 pour cent des citoyens ont voté et ont élu la mairesse Josée Néron.

À Sherbrooke, le taux de participation a été de 44,1 pour cent. Il fut plus faible à Gatineau et à Laval, où seulement 38,52 et 35,63 pour cent respectivement des citoyens habiletés à voter sont allés déposer un bulletin de vote.