QUÉBEC — Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, a reconnu mardi ne pas avoir consulté son caucus avant d’annoncer publiquement qu’il déposerait un projet de loi «musclé» sur la laïcité d’ici Noël.

Interrogé à ce sujet, M. Lisée a reconnu avoir procédé sans l’assentiment de ses députés. Affirmant avoir «surestimé» le consensus dans son parti, il a assuré qu’il agirait autrement si c’était à refaire, car il se considère un homme «à l’écoute».

Le 25 octobre dernier, le chef péquiste annonçait qu’après l’échec du projet de charte des valeurs en 2014, il reviendrait à la charge dans les prochaines semaines avec un projet de loi musclé destiné à promouvoir la laïcité de l’État québécois.

Ce projet de loi devait aller beaucoup plus loin en matière de laïcité que la controversée loi 62 du gouvernement Couillard, qui stipule que tous les services publics au Québec devront être donnés et reçus à visage découvert — notamment dans les transports publics et dans les hôpitaux. La loi permet toutefois des accommodements raisonnables, accordés à la pièce.

M. Lisée cherche à interdire le port de signes religieux aux agents de l’État (juges et procureurs de la Couronne, policiers, gardiens de prison, enseignants au primaire et secondaire, ainsi que dans les services de garde subventionnés).

Il proposait aussi de soustraire son futur projet de loi aux contestations judiciaires, en invoquant d’emblée la disposition de dérogation prévue dans la Constitution. On affirmait donc que nonobstant la Constitution canadienne, l’éventuelle loi sur la laïcité s’appliquerait au Québec.

De plus, le chef du PQ proposait d’examiner, après les élections générales de 2018, la possibilité d’interdire aux Québécois de se présenter le visage couvert dans l’espace public, soit par exemple dans la rue ou les parcs, pour entre autres des raisons de sécurité.

M. Lisée s’est défendu mardi en disant qu’il y avait la forme et le fond, et que sur le fond, tous ses députés étaient d’accord.

Plus tôt en journée, le député péquiste Alexandre Cloutier a pourtant fait savoir aux journalistes qu’il n’avait pas changé d’avis sur le sujet depuis la course au leadership l’an dernier. Favorable à l’adoption de la formule issue de la commission Bouchard-Taylor, qui prône l’interdiction de signes religieux pour les personnes en position d’autorité — juges, policiers, procureurs, gardiens de prison —, il s’oppose à un débat sur l’interdiction du voile intégral dans l’espace public.

«Nous avons eu effectivement une discussion sur le choix politique d’insérer ces éléments, oui ou non, dans un projet de loi que nous déposerions. Et j’ai constaté qu’il n’y avait pas un consensus assez large pour faire ce choix politique maintenant», a affirmé M. Lisée lors d’une mêlée de presse mardi.