Québec resserre l’encadrement des travaux bénévoles de construction et imposera, dès le 23 novembre prochain, l’obligation pour certaines personnes de présenter des certificats de compétence.

La ministre du Travail, Dominique Vien, a expliqué mercredi les modalités de son règlement final sur les travaux bénévoles de construction lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Celui-ci fait suite au tollé provoqué en février par la Commission de la construction du Québec (CCQ), qui avait menacé des parents en Montérégie de contraventions de 200 $ parce qu’ils repeignaient des murs dans l’école de leur enfant.

En vertu du règlement, les parents bénévoles pourront rafraîchir la peinture dans les écoles. Or, ces parents ne pourront pas, par exemple, poser de nouvelles fenêtres ou portes extérieures.

La ministre Vien a affirmé avoir apporté des «ajustements» au règlement, après que des syndicats se furent inquiétés, lors des consultations publiques, d’un trop grand élargissement de la portée des travaux bénévoles.

Elle précise maintenant que les organismes de bienfaisance enregistrés à ce titre auprès de l’Agence du revenu du Canada pourront faire appel à des bénévoles pour réaliser tout type de travaux. Ils pourront, par exemple, réaliser des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de réparation, de rénovation, de modifications ou encore de démolition.

Toutefois, les travaux d’enveloppe du bâtiment, qui concernent les portes et les fenêtres extérieures, l’étanchéité, l’isolation, les couvertures, le revêtement mural extérieur et la maçonnerie devront être réalisés par des bénévoles titulaires de certificats de compétence. Il en sera de même pour les travaux de charpente et de fondation, les travaux d’électricité et les travaux de plomberie.

Les entreprises de moins de 10 salariés, ainsi que les copropriétés d’au plus quatre unités et immeubles de quatre logements ou moins habités par le propriétaire, pourront réaliser des travaux cosmétiques, tels que rafraîchir un mur existant, refaire des moulures, réparer un mur de gypse et sabler ou encore vernir des planchers de bois.

Une petite entreprise pourra donc, par exemple, repeindre ses murs et poser des tablettes, a illustré la ministre.