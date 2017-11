OTTAWA — Des employés de l’ONU sont en pourparlers avec leurs homologues canadiens pour déterminer quand, où et comment seront déployés les militaires canadiens et l’équipement pour les missions de paix, a révélé un haut représentant des Nations unies.

Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix à l’ONU, a toutefois signalé en entrevue avec La Presse canadienne qu’aucune décision n’était prise encore.

M. Lacroix a fait ces commentaires alors que le Canada est l’hôte cette semaine d’un sommet majeur sur les opérations de maintien de la paix, qui se tiendra à Vancouver, où le premier ministre Justin Trudeau fera une apparition mercredi.

On s’attendait à ce que le gouvernement Trudeau annonce son plan de déploiement des Casques bleus avant ou pendant le sommet. Le gouvernement pourrait notamment envoyer des hélicoptères au Mali ou des avions en Ouganda.

Mais M. Lacroix laisse entendre que le Canada n’a pas encore pris sa décision, plus d’un an après avoir promis d’envoyer 600 militaires et 150 policiers pour des missions de paix.

Cela pourrait décevoir plusieurs dignitaires internationaux, qui doivent participer à la conférence à compter de mardi.

M. Lacroix s’est malgré tout dit encouragé par le fait que le Canada offre son aide à l’ONU.