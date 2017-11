TORONTO — Une audience sans précédent devant un tribunal ecclésiastique qui pourrait mener l’Église unie à défroquer une pasteure qui ne croit ni en Dieu ni en la Bible a été repoussée pour une durée indéterminée.

L’audience devant déterminer si Gretta Vosper peut occuper une telle fonction — prévue il y a quelques mois — devait se tenir ce mois-ci.

Néanmoins, Mme Vosper, qui est pasteure à l’Église unie West Hill dans l’est de Toronto, a récemment reçu une lettre l’informant du report.

Selon la lettre de l’église, il est «désormais clair que le comité ne sera pas établi à temps».

S’appuyant sur des plaintes contre Mme Vosper, un comité d’examen de l’Église unie avait recommandé en septembre 2016 dans une décision partagée qu’elle soit défroquée en raison de ses croyances. L’audience ce mois-ci devait déterminer une décision finale sur son sort.

Mme Vosper a affirmé que l’Église unie n’avait présenté aucune raison pour le report dans sa lettre, n’indiquant pas non plus à quel moment l’audience devant un comité judiciaire pourrait se tenir. Une porte-parole de l’Église unie a laissé entendre que la question relevait, en partie, de la logistique, et d’un échéancier qui accommoderait toutes les parties.

Néanmoins, la femme âgée de 59 ans s’est demandé si le problème ne résidait pas dans la difficulté d’avoir un comité impartial étant donné la nature des procédures à son endroit.

Mme Vosper a été ordonnée en 1993, et s’est jointe à cette église en 1997 au sein de l’Église unie du Canada, institution protestante de premier plan au pays. Elle a affirmé que l’idée d’un être surnaturel et interventionniste sur laquelle se basent beaucoup de doctrines religieuses appartient à une vision du monde dépassée.

Ce qui est important, selon elle, est que ses vues cadrent avec les débuts du christianisme, avant que l’attention s’éloigne de la manière de vivre d’une personne pour s’attarder à la croyance en Dieu, Jésus et la Bible.