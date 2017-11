OTTAWA — Une école de la terrasse Halton, à Ottawa, sera renommée mardi prochain école élémentaire publique Julie-Payette en l’honneur de la nouvelle gouverneure générale du Canada.

Mme Payette assistera à la cérémonie qui débutera à 9h15.

À son arrivée, la gouverneure générale visitera la salle multifonctionnelle de l’établissement situé dans le secteur Kanata où des élèves lui présenteront leurs projets de robotique.

La visite sera suivie d’une cérémonie protocolaire dans le gymnase de l’école en présence des centaines d’élèves et des représentants de l’école et du conseil scolaire. Mme Payette dévoilera alors le nouveau logo de l’école et prendra la parole.

L’école élémentaire publique Kanata, selon son nom actuel, a ouvert ses portes en septembre 2000 dans le sud-ouest de la capitale. En plus d’offrir les cours et programmes mandatés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, elle accorde une importance particulière aux sciences, à l’activité sportive, aux arts et à la musique.

L’établissement est situé à quelques kilomètres à l’ouest de l’école élémentaire publique Michaëlle-Jean, baptisée en l’honneur de l’ancienne gouverneure générale du Canada, dans le secteur Nepean.