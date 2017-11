MONTRÉAL — Une consultation en ligne est lancée pour déterminer la place des femmes en politique.

Les membres de la Commission des relations avec les citoyens de l’Assemblée nationale du Québec entendront prochainement les témoignages de citoyens et d’organismes sur le sujet, lors de consultations.

Parallèlement à ces auditions publiques, la Commission a décidé de tenir une consultation en ligne afin de favoriser la participation au débat du plus grand nombre de personnes. Les réponses reçues permettront aux parlementaires de mieux comprendre les facteurs qui constituent une entrave ou une motivation à l’engagement des femmes en politique provinciale.

Les membres de la Commission invitent toutes les personnes intéressées par le sujet à remplir le questionnaire en ligne sur le site internet de l’Assemblée nationale. Afin d’alimenter leur réflexion, la Commission a réalisé un document de consultation qui dresse un portrait de la situation, cerne les différents enjeux qui y sont rattachés et présente des pistes de réflexion reliées à cette question.

Le président de la Commission, le député caquiste Marc Picard, explique que la réflexion doit être non partisane pour déterminer ce qui pourrait inciter et aider les femmes à se présenter aux élections provinciales. L’objectif est de proposer, à la fin de l’exercice, des actions efficaces et concrètes afin de favoriser leur participation. Il s’agit d’une question essentielle pour l’avenir d’une démocratie plus représentative, a déclaré M. Picard.