CAMPBELLTON, N.-B. — Un sexagénaire du Nouveau-Brunswick qui serait revenu au Canada en provenance des États-Unis il y a une semaine en faisant de l’auto-stop est porté disparu au Québec.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) précise que l’homme âgé de 68 ans, William John Paul, devait effectuer le trajet entre Boston, au Massachusetts, et Campbellton, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Il est rentré au pays le 16 novembre en arrivant à Chartierville, une petite localité du Québec située près de la frontière de l’État du New Hampshire, à environ 700 kilomètres au sud-ouest de Campbellton. Sa disparition a été signalée le 21 novembre.

William John Paul mesure 1,68m et pèse 86kg. Il a les cheveux courts et foncés, et les yeux bruns. Il porte des lunettes et se laisse souvent pousser une moustache ou une petite barbe. Il affiche des tatouages au bras gauche.

La famille du disparu est inquiète car il a plusieurs problèmes de santé.