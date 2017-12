MONTRÉAL — Les collectes effectuées dans les rues dans le cadre de la 17e édition de la grande guignolée des médias du Québec ont lieu ce jeudi.

Des personnalités des médias acceptent de la part des passants des dons en argent et en denrées non périssables qui seront remis à des milliers de familles dans le besoin du Québec à quelques jours de la période des Fêtes.

L’organisation de la grande guignolée rapporte qu’en 2016, 300 000 personnes ont reçu de l’aide et que 3,2 millions $ ont été récoltés. Plus de 34 millions $ et plusieurs dizaines de tonnes de nourriture ont été recueillis depuis la naissance de cette guignolée en 2001, au profit de plus de 100 organismes bénéficiaires.

Lorsque les collectes de rue auront pris fin, les gens pourront continuer jusqu’au 24 décembre de faire des dons en denrées alimentaires non périssables et en argent à différents endroits.

Les contributions peuvent aussi être versées par téléphone au 1-866-908-9090 ou à Montréal au 514-790-1111, de 9h00 à 22h00 jusqu’au 23 décembre et de 9h00 à 17h00 le 24 décembre. Il est aussi possible de contribuer en ligne à http://www.guignolee.ca ou par texto – à Noël Mtl au 20222 – à Montréal pour un don de 5 $.