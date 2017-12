MONTRÉAL — Les Canadiens inscrivent de plus en plus des véhicules électriques sur leur liste du père Noël, particulièrement au Québec et en Colombie-Britannique, selon les résultats d’un nouveau sondage.

Les véhicules sans émissions de gaz polluants sont le deuxième choix le plus populaire, derrière les véhicules utilitaires sport (VUS), révèle l’enquête de la firme DesRosiers Automotive Consultants.

Près de 24% des Canadiens préfèrent les VUS. C’est la quatrième année de suite que ce type de modèle se retrouve en première position dans ce sondage.

Les véhicules électriques ont cependant vu leur popularité passer de 11,3% l’an dernier à 18% au plus récent sondage.

Cette ascension est attribuable au Québec et à la Colombie-Britannique, où les véhicules électriques sont les choix les plus populaires.

Environ le quart des Québécois et 21,3% des Britano-Colombiens aimeraient avoir un véhicule électrique. Ces provinces, avec l’Ontario, sont celles où le plus grand nombre d’automobiles électriques se déplacent déjà, notamment parce que leurs gouvernements allongent les meilleures offres incitatives financières.

L’enquête de DesRosiers a déterminé que la popularité des véhicules électriques était liée au niveau d’éducation. Ce genre de véhicule était le choix le plus populaire de 14,5% des répondants détenteurs d’un diplôme d’études secondaires, comparativement à 17% des détenteurs d’un diplôme collégial et 21,7% des diplômés d’une université.

Plus du tiers des consommateurs du Manitoba et de la Saskatchewan préféreraient recevoir un VUS.

Selon DesRosiers, plus de consommateurs seraient excités de recevoir une automobile électrique qu’une camionnette (13,1%) ou qu’une voiture sport ou exotique (12,6%).

Les fourgonnettes étaient, une fois de plus, le véhicule le moins populaire. Seulement 5,6% des répondants aimeraient en recevoir une à Noël.

Le sondage a été réalisé auprès de 4500 répondants.