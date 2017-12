LONGUEUIL, Qc — Un partenariat de lutte à la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies est créé par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et le groupe MADD Canada (Mothers against Drunk Driving).

Les deux organisations lancent une campagne de collaboration citoyenne.

Toute personne ayant été témoin de conduite erratique sur le territoire de l’agglomération de Longueuil est invitée à composer immédiatement le 911 afin d’aider les policiers à intercepter les conducteurs délinquants.

Ceux qui ne pourront être immédiatement localisés et interceptés seront néanmoins identifiés et contactés. On cherchera ainsi à les sensibiliser au fait que leur comportement potentiellement criminel a attiré l’attention des autres usagers de la route.

En cas de récidive, les policiers iront rencontrer les propriétaires des véhicules afin d’évaluer la situation.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil explique que la démarche a pour but d’encourager les citoyens à communiquer avec la centrale 911 afin qu’ils aient le sentiment d’avoir leur mot à dire dans tout processus visant à rendre leur communauté plus sécuritaire.