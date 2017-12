SHERBROOKE, Qc — La police demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de Sherbrooke qui est introuvable depuis mardi matin dernier.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale que Victoria Branchaud, âgée de 15 ans, a quitté son lieu de travail vers 9h00 pour aller rejoindre un jeune homme âgé dans le début de la vingtaine. Sa famille est sans nouvelle d’elle depuis.

Certaines informations parvenues à la police laissent craindre pour la sécurité de l’adolescente qui pourrait se placer dans des situations où sa vulnérabilité serait exploitée.

La police mentionne que Victoria Branchaud pourrait aussi séjourner dans la région de Drummondville présentement.

La taille et le poids de Victoria Branchaud n’ont pas été divulgués par la police mais on sait qu’elle a les yeux et les cheveux bruns et qu’elle s’exprime en français. Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un long manteau rouge vif avec de la fourrure au collet.