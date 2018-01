BÉCANCOUR, Qc — Les quelque 1030 employés de l’Aluminerie de Bécancour (ABI), dans le Centre-du-Québec, ont été mis en lock-out vers 3h00, jeudi, selon ce que confirme le syndicat des Métallos qui les représente.

Une porte-parole du syndicat affilié à la FTQ, Clairandrée Cauchy, signale qu’une réunion du comité de négociation devrait avoir lieu incessamment. Peu avant 7h00, aucune stratégie n’avait encore été définie.

Moins de 24 heures avant le lock-out, les travailleurs syndiqués ont rejeté à plus de 80 pour cent la dernière offre patronale de renouvellement de convention collective.

La direction, qui avait qualifié le mois dernier cette offre de finale, a fait part de sa déception du résultat du vote. Dans un communiqué publié mercredi, la compagnie a ajouté qu’elle évaluerait les prochaines étapes après le rejet, a-t-elle écrit, d’une entente qui aurait assuré la pérennité de l’aluminerie dans le futur.

Après avoir communiqué les résultats du vote des membres, le syndicat des Métallos a affirmé qu’il n’avait pas encore l’intention d’exercer le droit de grève et a lancé un appel à la négociation.

L’Aluminerie de Bécancour est l’un des plus importants employeurs privés du Centre-du-Québec et de la Mauricie. La compagnie est détenue par deux multinationales, à 75 pour cent par la compagnie américaine Alcoa et à 25 pour cent par Rio Tinto Alcan, dont le siège social est à Londres.